GNR faz buscas no IMTT para desmantelar rede europeia de fraude fiscal

A GNR montou esta quarta-feira uma megaoperação de ação fiscal ao IMTT do Porto numa ação de combate à fraude no IVA. A operação decorre com dois agentes no interior do instituto apoiados pela Europol que procuram documentos que provem a fraude no IVA.A investigação que dura há dois anos tem como foco um esquema europeu que lucrava cinco milhões de euros em fraude fiscal.Em causa estavam empresas portuguesas e estrangeiras que admitiam veículos usados com matrículas de outros países da UE e recorriam depois a um esquema de faturação para não pagar o que era devido ao Estado português.Os intervenientes neste esquema tentavam ainda subornar alguns funcionários que legalizavam estes veículosÀ parte disso era ainda feita uma faturação falsa que permitia as deduções do IVA e obtenção ilícita de fundos europeus.Em atualização