Grupo encapuzado causa terror em autoestradas no norte do país. Três áreas de serviço assaltadas

Quatro homens encapuzados assaltaram três áreas de serviço, na madrugada deste sábado, no norte do país.O primeiro assalto foi registado pelas 00h00, na área de serviço da A11, em Vila Seca, Barcelos. O grupo ameaçou o funcionário do estabelecimento conseguindo levar dinheiro, o montante ainda está por apurar. Os ladrões efetuaram dois disparos, mas não há registo de feridos.Desse local, os assaltantes seguiram para a A28, em Vila do Conde, onde atacaram outro posto de combustível que acabaram por furtar tabaco e um cofre.O último assalto foi efetuado noutras bombas de gasóleo, pelas 2h25, em Arcozelo, Vila Nova de Gaia. O grupo furtou uma quantia de dinheiro que ainda está por apurar.A GNR foi chamada ao local. O caso está, agora, sobre a alçada da Polícia Judiciária que averiguam se houve mais assaltos e o paradeiro dos assaltantes.