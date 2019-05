Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem encontrado morto em Setúbal. Há suspeitas de homicídio

Investigação do caso passou para a alçada da Polícia Judiciária.

12:10

Um homem com cerca de 30 anos foi encontrado morto este sábado de manhã dentro de uma ETAR junto às instalações da empresa SAPEC, no concelho de Setúbal, havendo suspeitas de homicídio.



Segundo a GNR, a ocorrência foi reportada às autoridades cerca das 07h45, através de um telefonema para o 112, acrescentando que "há suspeitas de homicídio".



O corpo apresentava ferimentos de arma de fogo no tronco. Não foram encontrados os documentos da vítima.



A investigação do caso passou para a alçada da Polícia Judiciária, de acordo com a mesma fonte.