Um homem de 33 anos foi este domingo morto à facada em Vila Verde dos Francos, Alenquer.A vítima foi esfaqueada e ter-se-á deslocado a um café para pedir ajuda. O INEM ainda tentou reverter a situação mas o óbito acabou por ser declarado no local.As autoridades deslocaram-se ao café e encontram-se agora a investigar os contornos do crime.A mulher da vítima foi detida pela GNR por ser a principal suspeita do crime. Vai ser presente a primeiro interrogatório judicial.