Homem mata a própria irmã à pancada e põe-se em fuga em Sesimbra

Um homem assassinou a irmã, na tarde desta sexta-feira, na Quinta do Conde (Sesimbra). O alerta para o crime foi dado pelas 18h00.Ao que osabe, a vítima de 65 anos estava acompanhada pelo marido quando foi espancada violentamente pelo irmão em casa, acabando por morrer. Não terão sido usadas armas. A mulher apresentava marcas de agressão no tórax e no pescoço.O homicida fugiu. Três horas depois acabou por ser apanhado pela GNR que o entregou à Polícia Judiciária, que está a investigar o crime.São ainda desconhecidas as causas que levaram o homem detido a matar a própria irmã.