Homem morre em incêndio em casa no Cercal do Alentejo

Um idoso morreu carbonizado esta quinta-feira, no interior da habitação em que vivia no Cercal do Alentejo, concelho de Santiago do Cacém.

O homem de 76 anos, morreu carbonizado, vitima de um incêndio que destruiu a habitação onde vivia, no lugar de Boavista, na freguesia de Cercal do Alentejo, concelho de Santiago do Cacém.

O alerta foi dado por vizinhos, cerca das 11h30, e quando os bombeiros chegaram ao local já a habitação estava completamente destruída e o corpo carbonizado.

O idoso que vivia sozinho, tinha dificuldades de visão e locomoção.

O corpo foi transportado para a morgue do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

No combate às chamas estiveram os Bombeiros de Cercal do Alentejo, com 10 operacionais, apoiados por 5 viaturas.

A GNR e a Policia Judiciária estiveram no local a recolher provas e vão investigar as causas do incêndio.