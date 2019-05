Homem morre esmagado por queda de varanda em Lamego

Um homem de 38 anos, Nuno Xavier, morreu esmagado esta quarta-feira quando estava a realizar obras de uma casa de imigrantes no Bairro de Santo Estevão, em Lamego, e a varanda cedeu.A vítima, residente em Ferreiros, no concelho de Lamego, ficou debaixo da varanda, depois de, ao contrário dos outros dias, ter ido sozinho para o trabalho.No local estiveram cerca de 17 operacionais, apoiados por seis viaturas.Quando os meios de socorro chegaram ao local, o homem ainda se encontraria com vida. Ainda foram feitas manobras de reanimação, mas acabou por morrer no hospital.