Homem de 66 anos morre debaixo de trator

António Nunes, 66 anos, morreu esta segunda-feira após um despiste do trator que conduzia num campo agrícola próximo da rua do Charco, em Penhalonga, Marco de Canaveses.A vítima, que lavrava um terreno, terá perdido o controlo do veículo agrícola quando descia a encosta. Os bombeiros ainda fizeram manobras de reanimação, mas o óbito acabou por ser declarado.O alerta foi dado pelas 13h35, por familiares que estranharam o facto de António Nunes não aparecer em casa para almoçar. Aflitos, foram ao campo agrícola, perto da habitação da vítima, e depararam-se com o pior.O trator em que o homem circulava tinha capotado e António acabou por ficar por debaixo da máquina.Foram os bombeiros que removeram a vítima, que acabou por não resistir aos graves ferimentos e morreu. O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal, de Penafiel onde vai ser autopsiado.A GNR esteve no local e investiga as circunstâncias em que ocorreu o acidente.António Nunes deixa mulher e três filhos, todos eles maiores de idade.Só a autópsia poderá revelar a que horas ocorreu o acidente. António estava sozinho no campo agrícola quando se deu o despiste. Foi encontrado à hora de almoço pelos familiares. O homem era bastante conhecido na localidade.Em dois dias ocorreram dois acidentes mortais que envolveram tratores. Ao final da tarde de domingo, um homem de 70 anos morreu esmagado num campo agrícola na travessa da Ponte Nova, em Golães, no concelho de Fafe.