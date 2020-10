Um homem, de 68 anos, foi resgatado após cair de uma ravina com 15 metros em São Pedro da Cova, Gondomar.Segundo o que oconseguiu apurar, a vítima não sofreu ferimentos graves mas foi encaminhada para uma unidade hospitalar.Em vez de iniciar a marcha do seu veículo ligeiro com a primeira mudança engatada, o homem colocou a marcha-atrás, acabando por deslizar até a uma zona de eucaliptos, que ampararam a queda do automóvel.O alerta ocorreu cerca das 10h30.