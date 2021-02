Homem tenta atropelar agente da PSP em ação de fiscalização em Lisboa e acaba detido

A PSP deteve um homem de 49 anos, na madrugada desta quarta-feira, que não acatou as ordens de paragem em ação de fiscalização, tentando mesmo atropelar um dos agentes, na zona de Campo de Ourique, em Lisboa.Segundo o comunicado, a patrulha da PSP avistou o carro "num conhecido bairro relacionado com o consumo de droga", deu ordem de paragem para fiscalizar a viatura pelo que o condutor "não acatou as várias ordens policiais tendo direcionado a viatura para um dos agentes e acelerado".O homem acabou detido por resistência e coacção e ainda multado por violar o dever de recolher domiciliário, sendo notificado para comparecer em Tribunal.