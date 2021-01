Idoso atropelado pelo metro em Rio Tinto e projetado vários metros. Está em estado grave

Um homem, com cerca de 80 anos, sofreu ferimentos graves depois de ter sido atropelado pela composição do metro, na Estação da Venda Nova, em Rio Tinto, Gondomar.

"A vítima estaria numa zona de travessia da linha quando foi colhida. Foi projetada ao longo de vários metros e sofreu um traumatismo crânio-encefálico que inspira cuidados", disse ao CM João Nunes, Comandante dos Bombeiros Voluntários de Areosa-Rio Tinto.

Depois de estabilizada a vítima foi transportada em estado grave para o Hospital de Santo António, no Porto.

No socorro estiveram vários operacionais dos Bombeiros Voluntários de Areosa-Rio Tinto e Valbom. Também foi acionada a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de S. João.

A PSP também esteve no local e investiga as causas do acidente.

O alerta foi dado pelas 16h00.