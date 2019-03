Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em apartamento junto a centro comercial faz um ferido em Coimbra

Fogo deflagrou em habitação na Rua General Humberto Delgado.

09:26

Um incêndio que está a consumir um apartamento do último andar de um bloco habitacional na Rua General Humberto Delgado, em Coimbra, fez esta segunda-feira um ferido. De acordo com uma testemunha no local, um jovem com cerca de 30 anos foi resgatado pelos bombeiros.



Segundo essa mesma testemunha, a vítima estava em pânico na varanda do apartamento e ponderou até atirar-se para fugir das chamas.



Na zona do incidente, junto ao centro comercial Alma Shopping e ao estádio Cidade de Coimbra, estão cerca de 26 bombeiros, apoiados por oito viaturas.



O alerta foi dado às 8h44.



Os Bombeiros Sapadores de Coimbra estão no interior da habitação para trabalhos de arrefecimento.



Em atualização