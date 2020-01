Incêndio consome loja de produtos chineses em Setúbal

Um incêndio deflagrou durante a tarde deste sábado numa loja de produtos chineses, em Setúbal. O fogo ocorreu numa loja que se encontra na Estrada dos Ciprestes, no caminho de Setúbal para Palmela.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o incêndio teve início no piso superior da loja, na zona dos brinquedos. Os empregados ainda tentaram apagar o fogo com recurso a extintores mas não conseguiram e, por isso, fugiram da loja.