Incêndio destrói apartamento na Amadora e vizinhos salvam idosa que morava no local. Veja as imagens

Um violento incêndio deflagrou na manhã desta quarta-feira num apartamento na Reboleira, Amadora, destruíndo por completo a habitação, no primeiro piso do prédio. A moradora, uma idosa de 90 anos, teve que ser retirada por moradores do local ainda antes da chegada dos bombeiros, apurou o CM. Apesar do aparato, não ficou ferida nem necessitou de ser assistida no hospital.A idosa, segundo viznhos contaram ao CM, estava a tomar o pequeno-almoço na varanda e não se apercebeu de que as chamas lhe estavam a destruir a casa. O fogo, que terá tido origem num aquecedor, levou à ação dos moradores que, após retirarem a idosa de casa, tentaram combater as chamas, sem sucesso.À chegada dos bombeiros o fogo já estava a alastrar para o segundo piso do prédio, que ficou afetado pelo incêndio.O alerta foi dado pelas 11h00 e, cerca de uma hora depois, estava extinto. No combate ao fogo estiveram 17 operacionaisdos Bombieors da Amadora e Queluz, apoiados por 5 veículos.