Um homem e uma mulher, de 57 e 49 anos, foram assistidos pelos Bombeiros de Aveiro Velhos, por inalação de fumos, ao início desta tarde de sexta-feira, na sequência de um incêndio num apartamento na Rua de Santa Maria da Feira, em Aveiro.As vítimas foram levadas, pelos bombeiros, para o hospital de Aveiro. A habitação perdeu as condições de habitabilidade.A PSP foi ao local e investiga as causas do fogo.