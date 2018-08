Fogo em garagem corta trânsito em São Sebastião, Lisboa

Chamas deflagraram num prédio contíguo ao estabelecimento comercial.

16:22

Um incêndio deflagrou este domingo numa garagem junto a uma das entradas do El Corte Inglés em Lisboa.



Segundo apurou o Correio da Manhã, as chamas deflagraram num edifício contíguo ao estabelecimento comercial.



O alerta foi dado às 15h49 deste domingo.



Segundo o CM apurou, o incêndio terá começado em duas viaturas, um carro e um motociclo. Todo o edifício foi evacuado, mas não há feridos a registar. Os danos materiais estão ainda por apurar.



O trânsito foi cortado o que está a causar constragimentos. A avenida manter-se-à cortada por segurança.



O incêndio já foi dado como dominado. Segundo fonte do Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa, às 16h50 estavam no local 30 homens com oito viaturas.

Em atualização