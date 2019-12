Um jipe com quatro pessoas no interior caiu ao rio Ferreira, em Valongo, na tarde deste sábado. No entanto, todos os passageiros foram retirados da viatura em segurança, não havendo feridos a registar.No local estão bombeiros e várias equipas de pronto-socorro. O sinistro terá sido publicado pelo mau tempo que se faz sentir.Em atualização