Edifício Eça de Queiroz.

Um jovem de 17 anos ficou em estado grave, este sábado, depois de cair de um 16.º andar, no interior de um prédio, na Póvoa de Varzim. O acidente aconteceu noSegundo o que oconseguiu apurar, o rapaz ter-se-á pendurado no corrimão do andar em que se encontrava, acabando por cair.O jovem teve de ser transportado para o Hospital de São João, no Porto.A PSP e o INEM foram mobilizados para o local.