Um jovem de 18 anos morreu e um homem de 39 anos ficou ferido após terem sido baleados na praceta do Lobito, na Quinta da Princesa, Seixal.O jovem de 18 anos foi atingido nas costas e acabou por morrer à entrada do Hospital Garcia de Orta em Almada.A outra vítima, também baleada, está em estado grave e recebe tratamento no mesmo hospital.O autor dos disparos já foi identificado pela PSP e PJ. Tem cadastro por tráfico de droga e está em fuga.O alerta foi dado cerca das 19h30 desta terça-feira. No local estiveram os bombeiros do Seixal e Trafaria, uma viatura de emergência do hospital Garcia de Orta. Posteriormente no local esteve a PSP e a PJ.