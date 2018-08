Jovem de 20 anos violada depois de assalto em Sacavém

Mulher terá sido atacada por um homem quando aguardava a chegada de um autocarro.

Por Sérgio A. Vitorino | 12:21

Uma jovem de 20 anos terá sido violada ao final da noite de quinta-feira em Sacavém, Loures. A mulher terá sido atacada por um homem quando aguardava a chegada de um autocarro.

Segundo explicou ao CM fonte da PSP, o agressor começou por assaltara vítima, arrancando-lhe a mala. Roubou o dinheiro e em seguida ficou ainda mais agressivo. Atirou a vítima ao chão, rasgou-lhe a roupa e violou-a, denunciou mais tarde a jovem à PSP.

O crime cessou com a chegada de um popular. O violador assustou-se e fugiu a pé, enquanto a vítima era socorrida pelo transeunte.

A jovem foi, três horas depois, pelos próprios meios, à esquadra da PSP de Camarate. Os bombeiros transportaram-na para tratamento e exames no Hospital de Santa Maria.

Esta terá sido a quinta violação na Grande Lisboa só esta semana. No sábado, duas turistas foram violadas na noite de Lisboa. Uma, de 22 anos, numa discoteca do Cais do Sodré e a outra, de 28, num hotel da Avenida da Liberdade. Ambos os agressores foram detidos.

No mesmo dia, em Queluz, numa rua próxima da estação de comboios, uma mulher terá sido abusada sexualmente por um ladrão. Foi assaltada e asfixiada até desmaiar. Quando recuperou a consciência tinha dores na zona vaginal. Foi ao Hospital Amadora-Sintra realizar exames.

No mesmo hospital esteve ainda uma mulher de 26 anos que quarta-feira terá sido violada próximo à estação de comboios de Agualva-Cacém. Foi abordada na rua e não se conseguiu defender.

A PSP e a PJ investigam.