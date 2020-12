Jovem de 24 anos desaparecido após explosão e desabamento de prédio no centro de Lisboa

As autoridades mobilizaram para o local equipas cinotécnicas para procurar o desaparecido. O fumo está a dificultar as buscas e as autoridades já recorreram a drones.



As equipas encontram-se a proceder à remoção dos escombros. Parte de um piso caiu e uma parede do edifício ruiu.



"Os cães estão prontos para intervir" para continuar as buscas pelo desaparecido, disse o vereador da Proteção Civil da Câmara de Lisboa, Carlos Castro.



Recorde que cinco pessoas ficaram feridas na sequência desta explosão, uma com gravidade.

Um jovem de 24 anos está desaparecido após uma explosão seguida do desabamento de um prédio este domingo de manhã, no centro de Lisboa. De acordo com o que oconseguiu apurar, este jovem é filho do ferido grave que resultou do incidente.