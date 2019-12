Jovem em estado grave após queda de 10 metros ao tentar tirar fotografia de Natal

Uma jovem de 20 anos ficou este domingo à noite em estado grave ao cair do telhado do Bragashopping.Segundo o que oconseguiu apurar, a jovem acedeu à cobertura do espaço comercial, na Praça Central, para conseguir uma fotografia da iluminação de Natal da zona.Para subir até à cobertura, a jovem recorreu a um edifício contíguo.Ao caminhar sobre o telhado do Bragashopping, a cobertura cedeu e a vítima caiu de uma altura com cerca de 10 metros.A rapariga partiu os braços e as pernas, ficando em estado considerado grave. Foi transportada para o hospital.Os Bombeiros Sapadores de Braga e uma VMER de Braga foram mobilizados para o local.