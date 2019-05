Megaoperação da PJ contra corrupção nas licenças da Uber e Cabify. Médico e advogado entre os 10 detidos

A PJ desencadeou na manhã desta terça-feira uma megaoperação de combate à corrupção nas emissões de licenças de condução de Uber e Cabify. Um médico e um advogado estão entre os dez detidos.

A operação mobilizou cerca 140 elementos da Polícia Judiciária, bem como dez Magistrados Judiciais e do Ministério Público, tendo sido realizadas mais de 40 buscas, domiciliárias e não domiciliárias, na zona de Lisboa, Lourinhã, Loures, Pinhal Novo, Óbidos, Santarém, Torres Vedras, Amadora, Peniche, Sintra, Almada e Cascais.



Ao que o CM apurou, um médico é suspeito de falsificar atestados e um advogado suspeito de falsificar registos criminais dos motoristas da Uber e Cabify. A PJ investiga agora se há condutores com cadastro.



O esquema estaria a vigorar há cerca de um ano.



No terreno está uma centena de elementos policiais coordenados pela unidade de combate à corrupção e ao crime económico da PJ.



Os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial na quarta-feira, no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.



A investigação vai continuar tendo em vista a identificação de todos os elementos comparticipantes na rede, bem como a continuação da recolha de outros elementos prova.