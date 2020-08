Autoridades fazem buscas por menino de 13 anos desaparecido no rio Tejo no Seixal

Um rapaz de 13 anos está desaparecido este domingo no Rio Tejo, na Ponta dos Corvos, Seixal.



A criança encontrava-se numa bóia, acompanhada pelos amigos, quando mergulhou e nunca mais foi vista.

A Polícia Marítima está a efetuar buscas no local com duas embarcações na água e uma equipa em terra. As operações, que chegam já à baía do Seixal, decorrem ainda com a ajuda de um helicóptero da Força Aérea.

O alerta foi dado às 16h47 por populares no local. No local encontram-se 19 operacionais apoiados por seis viaturas.



Em atualização