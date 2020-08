Homem mata ex-companheira e fere amiga da vítima em Lamego

Uma mulher foi assassinada na manhã desta sexta-feira pelo ex-companheiro em Lalim, Lamego.



Ana Maria Melo, de 55 anos, estava a caminho de uma fábrica de fumeiro, onde trabalhava, quando foi assassinada. Seguia acompanhada por uma amiga, de 36 anos, que sofreu ferimentos numa perna.





Segundo apurou o, o casal estava separado, sendo que a mulher tinha sido já vítima de violência doméstica e tinha um dispositivo de localização. De acordo com o Jornal do Centro, a vítima e o agressor tinham dois filhos, já adultos.O suspeito, que tinha em sua posse uma arma ilegal, está a monte.O alerta foi dado pelas 08h30.Ainda foi mobilizado um helicóptero do INEM para transportar a vítima, mas já não chegou a atuar.

Os bombeiros, a GNR e Polícia Judiciária estiveram no local.