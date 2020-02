Mulher encontrada morta em Odivelas. PJ investiga cenário de crime

Uma mulher, com cerca de 80 anos, foi encontrada morta em casa, na localidade de Póvoa de Santo Adrião, Odivelas.Segundo o que oconseguiu apurar, a Polícia Judiciária investiga um cenário de crime. Ao que tudo indica, a idosa foi encontrada sem vida pelo genro.A vítima tinha marcas de agressão no rosto e na cabeça.A casa da mulher estava remexida, o que dá indícios de que o crime pode ter acontecido na sequência de um assalto.O alerta foi dado às 19h05. Foram mobilizados para o local os Bombeiros de Odivelas, uma VMER do Hospital Beatriz ângelo, a PSP e a PJ.