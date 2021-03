Uma jovem foi morta à facada, este sábado de manhã, no Porto.Fonte oficial confirmou aoque uma mulher esfaqueou outra, com recurso a uma faca de cozinha, na zona do peito e do pescoço.Segundo as autoridades, a suspeita seria ex-namorada da vítima, que foi encontrada na rua, local onde viria a morrer.O alerta foi dado pelas 06h30.A agressora já foi detida. A Polícia Judiciária tomou conta do caso.Em atualização