Mulher morta à facada pelo marido em Penafiel

Uma mulher foi morta à facada pelo marido em Duas Igrejas, Penafiel, esta segunda-feira de madrugada.Ao que o CM apurou o alerta para o crime foi dado pelas pelas 5h30, pelo próprio homicida.Os Bombeiros Voluntários de Penafiel estiveram no local e encontraram a vítima, com cerca de 70 anos, em paragem cardiorrespiratória. Tentaram manobras de reanimação, sem sucesso, e o óbito foi declarado no local.Segundo apurou o CM, as autoridades não tinham registo de queixas anteriores relativas a episódios de violência doméstica entre o casal.A GNR esteve no local assim como a Polícia Judiciária, que investiga o caso.(Em atualização)