A PJ do Porto está a fazer esta quarta-feira buscas em 18 de Câmaras Municipais no Norte e Centro do País. Estão também a ser alvo de buscas entidades públicas e empresas.



Os inspetores investigam "a suspeita de práticas de corrupção, tráfico de influências, participação económica em negócio, prevaricação e abuso de poder", segundo um comunicado da PJ.





As buscas estão relacionadas "com a existência de um esquema fraudulento da viciação de procedimentos de contratação pública, com vista a favorecer pessoas singulares e coletivas". Está em causa o desvio de milhões de euros.No comunicado enviado pela PJ são indicadas as 18 autarquias alvos de buscas: Águeda, Almeida, Armamar, Belmonte, Barcelos, Braga, Cinfães, Fundão, Guarda, Lamego, Moimenta da Beira, Oleiros, Oliveira de Azeméis, Oliveira do Bairro, Sertã, Soure, Pinhel e Tarouca.Não estão previstas detenções. As autoridades apreenderam centenas de documentos.No total foram realizadas 50 buscas, domiciliárias e não domiciliárias. Estiveram envolvidos na Operação Rota Final 200 elementos da PJ, nomeadamente, "inspetores, peritos informáticos, peritos financeiros e contabilísticos", informa o comunicado.