Prisão preventiva para mulher que ateou incêndio com álcool-gel em Gondomar

A mulher de 29 anos que ateou um incêndio florestal com álcool-gel, quarta-feira, em S. Pedro da Cova, Gondomar, ficou em prisão preventiva.

A suspeita foi detida por um militar da GNR e um agente da PSP que estavam de folga e foi presente a primeiro interrogatório esta quinta-feira, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto.

Tinha espalhado álcool-gel numa área de mato e ateou fogo com um isqueiro, no lugar de Belói, em S. Pedro da Cova.



De acordo com a GNR, arderam cerca de 200 metros quadrados de mato, junto a um aglomerado populacional.



O incêndio acabou extinto pelos Bombeiros de S. Pedro da Cova.