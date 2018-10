Cinco feridos em despiste de ambulância em Montemor-o-Novo

Um helicóptero foi chamado para o local. Há duas pessoas em estado grave.

14:18

Cinco pessoas ficaram feridas na sequência de um despiste de uma ambulância dos Bombeiros de Santiago do Cacém entre Montemor-o-Novo e Alcácer do Sal, ao inicio da tarde desta terça-feira. Duas das vítimas ficaram em estado grave, sendo que uma delas terá de ser transportada para uma unidade hospitalar de Lisboa através de um helicóptero do INEM.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial do CDOS de Évora, o alerta foi dado às 13h24. Os restantes feridos já foram levados para o Hospital de Évora.

No local estão 32 operacionais dos Bombeiros de Arraiolos e Montemor-o-Novo, acompanhados por 15 viaturas de socorro e um meio aéreo do INEM.