Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seis anos e meio de cadeia para homem que raptou e violou jovem de 24 anos em Coimbra

Vítima foi atraída para a casa do agressor após conhecê-lo num estabelecimento de diversão noturna.

15:02

Um homem que raptou e violou uma jovem de 24 anos, em Coimbra, foi condenando a seis anos e meio de cadeia e a uma pena acessória de expulsão do país após cumprimento do tempo de prisão. O arguido tem ainda de indemnizar a vítima com 10 mil euros.



O arguido, de 31 anos de idade, "após conhecer a vítima num estabelecimento de diversão noturna, na cidade de Coimbra, atraiu-a para a sua residência onde, recorrendo à violência física, a obrigou a relacionar-se sexualmente com ele", refere uma nota da Polícia Judiciária quando este foi detido em junho.



O homem, que estava em prisão preventiva, vai recorrer da decisão do tribunal por considerar a pena pesada.



Sara Albuquerque, advogada de defesa da vítima, disse estarem "satisfeitos, porque [o arguido] foi condenado".