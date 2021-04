10 detidos em manifestação de negacionistas em Lisboa

A PSP deteve, esta sexta-feira à tarde, 12 pessoas que se manifestavam junto ao Conselho Superior da Magistratura, em Lisboa, onde Rui Fonseca e Castro, juiz negacionista da pandemia de Covid-19, foi ouvido.Segundo um comunicado da PSP, os participantes foram alertados para cumprirem as normas em vigor, nomeadamente no que respeita à pandemia. Segundo a mesma fonte, medidas como o uso de máscara e o distanciamento físico não foram cumpridas.Após várias advertências por sistema sonoro, e face à persistência dos participantes em não cumprirem as regras, as autoridades procederam à detenção de 10 cidadãos por desobediêncuam resistência à ordem de dispersão e agressão.