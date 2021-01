Sete famílias desalojadas e três feridos em incêndio num prédio em Braga

Um incêndio deflagrou na madrugada desta segunda-feira e obrigou a evacuar um prédio, em Braga, deixando sete famílias desalojadas.Há a registar três feridos devido à inalação de fumo. As vítimas foram transportadas para o hospital de Braga.Os Bombeiros Sapadores e Voluntários de Braga estiveram no local. Operacionais necessitaram de utilizar a auto-escada para retirar os moradores do edífico.O alerta foi dado às 03h30.As autoridades investigam as causas do incêndio. As chamas deflagraram num apartamento do edifico mas rapidamente se espalhou o fumo pelos outros apartamentos.