Três mortos em despiste na Segunda Circular. Imagens mostram destroços do acidente

Um acidente na madrugada desta sexta-feira fez três mortos na Segunda Circular, em Lisboa.O despiste aconteceu no Campo Grande, no sentido Aeroporto-Benfica, mas o trânsito está condicionado nos dois sentidos."Uma viatura ligeira despistou-se cerca da 01h00 no sentido Aeroporto-Benfica, junto ao Campo Grande, e embateu num poste de iluminação que caiu na estrada invadindo as vias do sentido oposto", explicou fonte da PSP.As três vítimas mortais eram os únicos ocupantes do carro que se despistou.

Cerca das 06h40 estavam ainda cortadas uma faixa em cada sentido devido aos danos provocados no separador central.

Fonte do Regimento dos Sapadores de Bombeiros disse à Lusa que o alerta para o acidente foi dado às 00:50.

No local estiveram 30 operacionais com o apoio de oito viaturas.

Em atualização