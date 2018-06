Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Violento incêndio deflagra em Lisboa

Fogo detetado na zona das Laranjeiras.

Por José Carlos Marques e Sérgio A. Vitorino | 21:24

Um violento incêndio consumiu uma habitação nas Laranjeiras, em Lisboa. O fogo destruiu um edifício de dois pisos, contíguo a uma oficina.



A habitação incendiada continha material inflamável no piso inferior, que terá explodido e contribuído para a propagação das chamas.



Desconhece-se, para já, a origem destas chamas, que, segundo apurou o CM, deflagraram num edifício junto à Estrada das Laranjeiras, na capital.



As chamas também afetaram a cobertura da garagem, que se situa junto a um descampado com muitos veículos estacionados.



O fogo lançou o pânico entre os moradores mas não há vítimas a registar.



No local estiveram 24 bombeiros, apoiados por 8 viaturas.



O alerta foi dado às 21h13.



Os bombeiros receberam também um outro alerta para um incêndio numa habitação na zona do Bairro Padre Cruz, em Lisboa, mas tratou-se de um falso alarme.