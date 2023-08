Um jovem, de 24 anos, foi detido em flagrante pela GNR, em Oliveira de Azeméis, na terça-feira, depois de ameaçar de morte a companheira, de 32 anos.Os militares foram chamados para uma situação de violência doméstica e, à chegada, a mulher estava a ser injuriada e ameaçada de morte, o que levou à detenção, em flagrante, do agressor.Ouvido no Tribunal em Santa Maria da Feira, o jovem ficou com pulseira eletrónica e proibido de se aproximar a menos de 500 metros da vítima.