"Poderia ter um desfecho mais trágico", alerta a PSP. Dois homens numa moto, junto à Cova da Moura, Amadora, foram filmados por um condutor, no dia 11, a apontar uma pistola a um carro.O que parecia uma ameaça ou assalto, foi afinal uma "brincadeira" e são amigos do automobilista. A arma, aliás, é de plástico."A PSP apela que seja evitado este tipo de iniciativas (...) pois as consequências podem levar a intervenções táticas policiais", avisa.