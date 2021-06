Gang de quatro homens assalta de caçadeira na Amadora

Quatro homens assaltaram, na madrugada de domingo, dois outros que saíam de uma casa e entravam numa viatura, pelas 05h30, do bairro da Cova da Moura, na Amadora. Os ladrões usaram uma caçadeira de canos serrados para levar peças de roupa, telemóveis e a chave do carro das vítimas.Segundo apurou o CM junto de fontes policiais, as duas vítimas, ambas de 31 anos, foram encurraladas pelos quatro homens, que aparentavam ter 20 a 25 anos, trajavam de negro e estavam encapuzados. Com ameaças do uso da caçadeira e agressões, forçaram as vítimas a entregarem os artigos.A PSP recebeu a queixa e a PJ de Lisboa investiga.