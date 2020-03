“Ameaçou que matava a mãe”: Irmã de homicida conta vida de terror da vítima

Ficou em silêncio no Tribunal de Matosinhos o homem de 45 anos que, em maio do ano passado, matou a mãe, de 78, com sete facadas na cabeça e no pescoço, no sofá da casa onde viviam, na Póvoa de Varzim.Paulo Jorge Nunes está em prisão preventiva e responde por homicídio qualificado, ameaças agravadas e violência doméstica contra a mãe durante 18 anos. Terá matado Emília Simões por esta ‘embirrar’ consigo por não querer trabalhar.No início do julgamento, foi ouvida a irmã do arguido. "Ele tinha muita preguiça e não queria trabalhar. A minha mãe diz que lhe desaparecia dinheiro de casa, queixava-se que ele a insultava. Só dormia e comia. Ameaçou várias vezes que a matava", disse Virgínia da Conceição, filha da vítima, que testemunhou na ausência do arguido."Eu tenho medo dele. Ele chegou a ameaçar-me com uma faca e tentou bater-me com uma jarra", frisou a mulher que, após os sucessivos episódios de violência, denunciou o irmão à PSP. O crime foi cometido três dias depois da queixa.No dia do homicídio, Paulo Jorge entregou-se. Levou a faca com a qual matou a mãe e confessou o crime.Como apresentava um discurso pouco coerente, foi levado para a Psiquiatria do Hospital de S. João, Porto. Pouco depois, sem saber da morte da mãe, a irmã do homicida pediu para ser retirada a queixa. Só então a PSP desvendou o crime.Foi à casa da família e encontrou a idosa já sem vida. "Ela implorou-me para não apresentar queixa. Mal sabia eu que ele já a tinha matado", contou.