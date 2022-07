André ‘Banzai’ Serra, o piloto que salvou vidas e morreu a combater fogos

André Serra, o piloto do avião anfíbio ‘Fire Boss’ que se despenhou esta sexta-feira na zona do Douro foi capitão na Força Aérea Portuguesa e há quatro anos estava colocado na Esquadra 502, baseada no Montijo. Acabaria por deixar a vida militar e optar por uma carreira civil.André Rafael Serra nasceu no Barreiro há 38 anos e formou-se na Academia da Força Aérea. Na aeronáutica militar pilotou, nomeadamente, a aeronave C-295, especializada em missões de busca e salvamento.Sobre este trabalho, André ‘Banzai’ Serra, revelou num vídeo gravado pela Força Aérea, que "o foco" da Esquadra 502 "é um só. Salvar vidas". "Quando trazemos para casa uma vida salva, é muito recompensador para todos os que participam na missão", resumiu o então capitão.André Serra é casado e pai de criança.