Anexo de restaurante na praia do Evaristo arde

Bombeiro sofreu ferimentos na face ao chegar ao local.

Por Rui Pando Gomes e José Carlos Eusébio | 08:47

Um bombeiro ficou ferido na sequência de uma explosão de garrafas de gás, dentro de um anexo de um restaurante na praia do Evaristo, em Albufeira, esta segunda-feira à tarde. Quatro viaturas, incluindo um veículo dos bombeiros, também sofreram danos.



O estabelecimento estava fechado e o fogo, ao que o CM apurou, terá começado num caixote de lixo próximo do anexo, com as chamas a propagarem-se à estrutura, onde estavam garrafas de gás.



O alerta foi dado pouco depois da hora do almoço e a rápida intervenção dos bombeiros evitou que incêndio alastrasse ao interior do estabelecimento, que não sofreu quaisquer danos.



O operacional dos bombeiros que necessitou de receber tratamento médico, segundo explicou ao CM o adjunto Milton Rodrigues, dos Bombeiros de Albufeira, sofreu ferimentos considerados ligeiros, na face, quando estava a chegar ao local. Foi transportado por precaução para o hospital de Faro.



A GNR cortou o acesso à praia e a Polícia Marítima tomou conta da ocorrência. Foi ainda chamada a Polícia Judiciária, que fez perícias no local.



PORMENORES

Explosão ouvida na zona

A força da explosão das garrafas de gás (algumas utilizadas para dar pressão à máquina de cerveja) foi forte e ouvida pelos moradores da zona, provocando algum alarme. Além do restaurante, não existem outras construções junto ao areal.



Destroços espalhados

Pedaços do anexo e até de garrafas de gás ficaram espalhados um pouco por todo o lado, incluindo, pelo areal da praia. Os carros atingidos estavam estacionados no parque que se situa ao cimo das escadas que dão acesso ao restaurante.