António Costa apresenta condolências à família da primeira vítima mortal por coronavírus

António Costa apresentou durante a tarde desta segunda-feiras, as condolências à família da primeira vítima mortal de coronavírus em Portugal."Foi com consternação e pesar que recebi a notícia do falecimento da primeira vítima de Covid-19 em Portugal. Este, que é um momento de respeito, deve servir também para reforçarmos a consciência coletiva dos riscos que corremos", pode ler-se no Twitter. "Façamos tudo o que depende de nós, enquanto comunidade, para contermos esta pandemia. À família e amigos, apresento as minhas condolências", continuou o primeiro-ministro.