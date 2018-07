Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apanhado com 50 mil euros em notas falsas

Material foi apreendido em Lisboa pela PSP.

10:07

Um homem, de 51 anos, foi detido por agentes da PSP na quinta-feira, no Parque das Nações, em Lisboa, com um saco que tinha maços de notas falsas de 50 euros, num total de 50 mil euros.



Ouvido por um juiz, ficou em liberdade, com termo de identidade e residência.



A PSP apanhou o suspeito durante uma ação de fiscalização, às 14h25. Cada maço estava devidamente embalado e continham, no total, mil notas de 50 euros, que foram todas apreendidas.



Depois de ser detido em flagrante, o homem foi presente no Juízo Local de Pequena Criminalidade, no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, onde foi decretada a medida de coação.