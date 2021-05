PJ apanha homem que invadiu carrinha para tentar violar jovens em Alvor

A Polícia Judiciária deteve, na manhã deste domingo, um homem, de 36 anos, por suspeitas de violação e uma outra tentativa.



As vítimas divulgaram nas redes sociais os crimes o que causou o pânico na zona, segundo comunicado da PJ. Duas jovens denunciaram que foram alvo de uma tentativa de violação quando estavam dentro de uma carrinha a ver as estrelas. Segundo as duas raparigas, o homem ameaçou as vítimas com uma faca para as roubar e depois exigiu que elas tirassem as roupas. As vítimas resistiram e evitaram ser violadas.





Os crimes ocorreram na zona de Alvor, em Portimão.

O detido irá ser presente a interrogatório Judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.