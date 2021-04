PJ detém homem de 42 anos por crimes de pornografia infantil em Lisboa

A Polícia Judiciária deteve um homem, de 42 anos, em Lisboa, por suspeitas de crimes de pornografia de menores, nomeadamente, jovens de 14 anos.

A detenção ocorreu após uma denúncia e culminou na apreensão de "material informático utilizado no cometimento dos crimes que irá ser submetido a exame pericial, para apurar a extensão da atividade e conexões criminosas da atividade ilícita".

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação de medida de coação.



A investigação contou com o envolvimento da Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica UNC3T, no decurso de uma ação de monitorização e combate à pornografia de menores nas redes peer to peer na internet.