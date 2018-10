Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aplicação móvel ajuda a planear deslocações no Porto

Projeto tem parceria com CP, Táxis Invicta, STCP e Metro do Porto.

Por Patrícia Lima Leitão | 08:59

A Brisa e a Via Verde lançaram, esta quinta-feira, no Porto, a aplicação grátis para telemóveis Via Verde Planner. O projeto pretende mudar a forma como os cidadãos planeiam as deslocações urbanas e facilitar as viagens, não só no Grande Porto, mas também até Lisboa.



Além de disponibilizar horários de transportes, custos intermédios e finais, e o tempo previsto para o percurso, permite solicitar um táxi a partir da app.



"Podemos decidir como vamos, por exemplo, da avenida dos Aliados até à rotunda da Boavista e quais são as melhores opções de transporte, que podem ir desde a STCP ou táxi e até à Cabify", referiu Franco Caruso, porta-voz da Brisa.



A aplicação tem parcerias com a CP, STCP, Carris, Cabify, Metro do Porto, Rede Nacional Expresso e Táxis Invicta, entre outros. "É uma oferta inclusiva e tem como objetivo tornar tudo mais fácil para fazer a escolha mais racional e adequada em qualquer momento do dia, em qualquer ponto da cidade", indicou.



A aplicação entrou em funcionamento em junho, mas só tinha utilidade para os moradores da Grande Lisboa. Ontem, foi apresentada a oferta de soluções para quem viaja no Grande Porto.



"Se quiser ir até um destino específico em Lisboa, ou de lá para o Porto, pode planear a viagem desde o local em que se encontra até onde quer chegar, incluindo as deslocações a pé", concluiu Franco Caruso.



A aplicação resulta de um investimento privado, com apoio da Câmara do Porto - no contacto com os operadores -, realizado no âmbito de uma aposta que visa desenvolver uma oferta alargada num conjunto de serviços de mobilidade, com a marca Via Verde.