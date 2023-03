Apreendida mais de uma tonelada de amêijoa japónica na zona do Samouco

A Polícia Marítima apreendeu mais de uma tonelada de amêijoa japónica na zona do Samouco, concelho de Alcochete, durante uma ação de fiscalização dirigida à captura de bivalves, foi esta quarta-feira anunciado.

Em comunicado, a Polícia Marítima adianta que além dos 1.280 quilos de amêijoa, cuja captura se encontra proibida sem a devida documentação de Registo de Moluscos Bivalves Vivos, Equinodermes e Tunicados, foram ainda apreendidas duas viaturas.

As viaturas também não cumpriam com as condições relativas às regras sanitárias para o transporte e manuseamento dos bivalves.

A amêijoa japónica, apreendida na ação de fiscalização desenvolvida na terça-feira, foi posteriormente destruída com o apoio da Câmara Municipal de Alcochete, distrito de Setúbal, por não apresentar as condições sanitárias para consumo.

Este tipo de atividade no rio Tejo tem sido alvo de queixas e protestos.

Em maio de 2022, a Câmara Municipal de Alcochete aprovou por unanimidade uma moção a exigir maior vigilância e fiscalização no rio Tejo para combater a apanha ilegal de amêijoa, atividade que tem também causado problemas de segurança no concelho.

Na moção, enviada ao Governo, Presidente da República, Assembleia da República, Procuradoria-Geral da República, autoridades policiais e marítimas, a autarquia exigia o reforço de efetivos e de meios para a Guarda Nacional Republicana, para que possa desenvolver com eficácia as suas atribuições, assim como maior vigilância, fiscalização e atuação por parte da Polícia Marítima.

Esta foi a segunda moção aprovada pela autarquia a insurgir-se contra o problema e a exigir das entidades mais fiscalização e vigilância.