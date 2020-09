A Polícia Judiciária e a GNR apreenderam esta terça-feira à tarde um arsenal de armas de fogo na casa do filho do antigo presidente do Sporting, Sousa Cintra, junto à praia da Ingrina, em Vila do Bispo.





Miguel de Sousa Cintra, de 51 anos, fez vários disparos contra uma máquina e viaturas e barricou-se em casa.



A habitação foi cercada e Miguel Cintra foi detido após a intervenção de um negociador da GNR.



Segundo o Correio da Manhã apurou junto de fonte próxima da família, vai ser requerido o seu internamento compulsivo devido a problemas psiquiátricos.