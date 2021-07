Apreendidos mais de 20 mil artigos pirotécnicos e uma tonelada de produtos explosivos em Braga e Aveiro

A PSP apreendeu mais de 20 mil artigos pirotécnicos e uma tonelada de produtos explosivos/matérias perigosas nos distritos de Braga e Aveiro no âmbito da operação "Pyro Control", informou hoje aquela força policial.

Em comunicado, a PSP refere que a operação, que está a decorrer desde segunda-feira, visa fiscalizar os operadores económicos e cidadãos com atividade naquela área.

A PSP fez duas ações de fiscalização nos distritos de Aveiro e Braga que visaram oficinas pirotécnicas com atividade de fabrico, comércio e lançamento de fogo-de-artifício cuja autorização de exercício da atividade foi recentemente revogada, com a consequente obrigação legal de encerrar as instalações e proceder à alienação ou destruição de todos os produtos explosivos.